Aufstieg steht erst Minuten nach Abpfiff fest

Erst einige Minuten nach dem Abpfiff des Spiels in Dresden ist klar, Paderborn spielt in der kommenden Saison wieder in der ersten Bundesliga, zum zweiten Mal nach dem Aufstieg 2014. Denn nur weil Bochum ein Unentschieden gegen Berlin rettet, gelingt der direkte Aufstieg.

Freibier und Autokorso

Damit ist dann auch der Bann gebrochen. Bill hat Tränen in der Augen, bei Ex-Frau Christine fließen die Tänen hemmungslos. So groß ist die Erleichterung.

Die beiden werden am Abend feiern und los geht es mit Freibier in der Kneipe. Es wird eine lange Nacht in der Bundesligastadt Paderborn.