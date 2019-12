Schneekanonen im Sauerland beschneien weitere Pisten

Seit Mitte Dezember laufen im Sauerland sieben Skilifte, die allerdings nur drei Pisten bedienen. Derzeit würden die Beschneiungsanlagen auf Hochtouren arbeiten, um in den nächsten Tagen weitere Skihänge öffnen zu können, sagte am Samstag (28.12.2019) die Sprecherin der Wintersport-Arena, Susanne Schulten.

Zunächst sollen am Sonntag ein Schlepp- und ein Kinderlift sowie ein Förderband in Neuastenberg hinzukommen. Dann könnten auch im Skiliftkarussell weitere Bänder starten. In Hunau in Schmallenberg-Bödefeld soll ein Förderband Rodeln und Schlittenfahren möglich machen.