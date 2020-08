Lärm und Müll: Polizei in Südwestfalen löst Feiern auf

Wie schon an den vergangenen Wochenenden versammelten sich in der Siegener Oberstadt wieder viele Menschen. Am Freitagabend löste die Polizei eine Ansammlung von etwa 500 Menschen auf und räumte den Kornmarkt.

Am Samstagabend mussten die Beamten härter durchgreifen - die Bilanz: 20 Platzverweise, sieben Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung. Außerdem wurden drei Personen in Gewahrsam genommen.

Tumult nach Geburtstagfeier

Auch in Arnsberg kam es zu einem größeren Einsatz. Hier eskalierte ein Streit nach einer Geburtstagsfeier. Die Polizei musste mit neun Streifenwagen anrücken. Am Ende wurden sieben Personen in Gewahrsam genommen.

Stand: 16.08.2020, 15:06