Nach fast vier Jahrzehnten im Wald: Ruhestand für Chef-Förster

Der Wald bleibt für Hochhäuser auch im Ruhestand noch spannend

Eins steht aber fest: Wenn der 65-Jährige mit Hündin Hedda spazieren geht, dann wird er nie ganz vom Wald loskommen. Immer gibt es was Interessantes zu entdecken. Er sieht Leben am Stamm oder auch Schäden in der Krone, wo andere nur Bäume sehen. Seine Frau könne das richtig nerven, schmunzelt Hochhäuser, der in Horstmar im Kreis Steinfurt wohnt.

Anfangs ist das Waldsterben Thema

Als Hochhäuser nach dem Studium Mitte der 80er Jahre in den Forstdienst eintritt, gibt es ein großes Thema: Das Waldsterben und den sauren Regen. " Im Rückblick medial vielleicht ein bisschen zu hochgepusht ", wie er heute findet. Allerdings sei aufgrund des öffentlichen Drucks auch tatsächlich eine Menge gegen Schadstoffeinträge getan worden - wie die Einführung des Katalysators oder die Rauchgasentschwefelung von Kraftwerken, gegen Widerstände der Industrie.

"Wenn ich etwas gelernt habe in all den Jahren, dann, dass Wald im ständigen Wandel ist." Heinz-Peter Hochhäuser, Oberster Förster im Münsterland

In den 80er Jahren war das Waldsterben und der saure Regen große Themen

Der saure Regen ist jedoch auch noch Jahre später im Waldboden gespeichert. Hochhäuser - inzwischen Oberforstrat in Steinfurt - organisiert dagegen zusammen mit Privatwaldbesitzern Kalkungen aus der Luft per Hubschrauber - bis heute gängige Praxis in vielen Gegenden des Münsterlandes mit übersäuerten Waldböden.