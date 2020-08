In Drolshagen-Iseringhausen wurde ein Rotmilan tot aufgefunden. Er wurde offenbar vergiftet. In seinen Muskeln wurde ein Insektizid gefunden, das seit 12 Jahren in der EU verboten ist. Der Vertrieb und Verkauf des Gifts sind strafbar.

Deshalb schließt die Kreisverwaltung Olpe eine zufällige Vergiftung aus. Der Rotmilan ist eine streng geschützte Vogelart. Die Vergiftung ist eine Straftat. Die untere Naturschutzbehörde hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit

Ein Sprecher der Behörde erklärte, der Vorfall in Iseringhausen reihe sich ein in eine Kette ähnlicher Vorfälle, die es bis in die jüngste Vergangenheit im gesamten Bundesgebiet gegeben habe: "Es liegt uns fern, über die Motive für eine solche Tat zu spekulieren. Wichtig ist, dass es keine weiteren Vorfälle dieser Art mehr gibt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei sind daher hoch willkommen."

Stand: 24.08.2020, 16:00