Die solide Rote Bank steht direkt vor dem Stadthaus I in Münster. "Kein Platz für Gewalt gegen Frauen" appelliert ein weißer aufgeklebter Schriftzug. Über 60 Frauen und ein paar Männer haben sich am Nachmittag versammelt, um die Rote Bank offiziell einzuweihen.

Gewalt gegen Frauen muss gesehen werden

Ursula Saatz vom Frauenhaus in Münster

" Die Rote Bank ist ein Zeichen dafür, dass das Thema häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen in die Mitte der Stadtgesellschaft gehör t," sagt Ursula Saatz vom Frauenhaus in Münster.

Einweihung mit Performance

Mit einer Performance wird die Rote Bank in Münster eingeweiht. Einzelne Frauen nehmen auf der Bank Platz, Künstlerin Sarah Giese rezitiert Berichte von Frauen, stellvertretend: " Mein Name ist ... und ich bin eine von vielen... ich weiß genau sein Gesicht, wenn er mich schlagen will, ich hatte immer Hämatome von Schlägen und Tritten...ich will einfach nur, dass es aufhört ."

Jeden Tag ein Femizid

Das Publikum ist ganz still geworden. Eine Frau nach der anderen nimmt Platz auf der Bank. Die Geschichten ähneln sich und sind doch ganz individuell. In der Bundesrepublik wird jeden Tag eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist. Nach Zahlen des Bundeskriminalamtes wird jede vierte Frau ein Mal im Leben Opfer häuslicher Gewalt. 2023 wurden 361 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.

Seit drei Jahren kämpft Ursula Saatz mit Vertreterinnen von anderen Frauenorganisation für eine Rote Bank in Münster. " Zuerst hatten wir eine mobile Rote Bank. Damit sind wir durch sämtliche Behörden getingelt, damit auch Amtsleitungen ein Bewusstsein für das Problem schaffen. "

Altstadtsatzung verhindert dauerhaften Standort

Ziel war es aber von Anfang an, einen festen Standort mitten in der der Stadt zu finden. Das scheiterte allerdings an bürokratischen Hürden. Ursula Saatz ist enttäuscht: " Sie hätte Platz außerhalb der Innenstadt gehabt. Aber es gibt diese leidliche Altstadtsatzung und Denkmalschutzauflagen. Bisher war die Verwaltung der Meinung, da passt die Rote Bank nicht rein ."

Öffentlichen Raum nicht mit Symbolen zupflastern

Oberbürgermeister Markus Lewe

Oberbürgermeister Markus Lewe ist das Thema wichtig, doch es sei erst mal nicht die Frage, ob irgendwo eine Rote Bank steht oder nicht: " Natürlich haben wir in Münster immer eine sensible Reaktion wie der öffentliche Raum gestaltet wird. (...) Wir wollen natürlich verhindern, dass die Stadt komplett mit Symbolen zugepflastert wird ."

Das können die Frauen wie Ursula Saatz nicht verstehen: " Da müsste man einfach einen mutigen Schritt tun, das ist ein gesellschaftliche Anliegen, das gehört in die Mitte der Stadt, in diesem Fall ok ." Fakt ist, zum Weihnachtsmarkt wird die Bank erst mal wieder abgebaut. Wie die Neverending-Story Rote Bank weitergeht, ist noch nicht klar. Die Frauen wollen aber weiter für einen festen Standort kämpfen.

