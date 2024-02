Vermisster Rosendahler ist tot

Nach Angaben der Polizei ist der 55-Jährige bei seiner Wanderung abgestürzt und gestorben. Er war im vergangenen August in Slowenien alleine in den Bergen unterwegs. Das hatte er bereits einige Mal getan. Ende August wollte er wieder abreisen, doch nach einer Wanderung kehrte er nicht mehr zurück in seine Unterkunft. Auch Freunde und Angehörige suchten einige Monate vor Ort. Jedoch ergebnislos.

Vier Monate später fanden Wanderer den Vermissten am zweiten Weihnachtsfeiertag in Slowenien in einem Gebirge. In der Nähe wurden auch seine Dokumente, die auf den Vermissten hindeuteten, gefunden. Letztendlich konnte durch einen DNA-Test der slowenischen Ermittlungsbehörden die Identität des Mann bestätigt werden.