Öl aus Plastikmüll: In Ennigerloh steht eine weltweit einmalige Anlage

Prozess funktioniert wie eine Friteuse

Christian Haupts hat die Anlage mitentwickelt

Das Verfahren nennt sich Verölung und Christian Haupts hat schon Übung darin, es Laien zu erklären: Es sei wie eine Friteuse. Die Abfälle wandern in ein Ölbad und werden durch Rühren erhitzt. Alles, was dann vedampft, wird wieder zu Rohöl, der Rest durchläuft den Zyklus nochmal. Und zwar so lange, bis nur noch ein paar Reststoffe übrigbleiben. Die gelbliche Flüssigkeit wird dann an Raffinerien verkauft, die daraus wieder alle möglichen Kunststoffe machen können.

Man könnte sogar Benzin daraus machen

Da liegt die Frage ja auf der Hand: Könnte man eigentlich auch Benzin oder Diesel aus dem recycelten Öl machen? Benzin ist ja schließlich auch aus Öl und gerade ziemlich teuer. Das geht schon, sagt Christian Haupts, er hat es als Experiment sogar schon ausprobiert. Doch das ist dann kein Recycling mehr, denn das Öl würde ja klimaschädlich wieder verbrannt.

Er möchte aber den Kunststoff-Kreislauf schließen und damit den Verbrauch vom fossilen Brennstoff Öl reduzieren. Die Anlage läuft im Moment noch im Testbetrieb. Aber die Nachfrage nach dem recycelten Öl wächst und eine zweite Anlage ist schon in Planung.