Los geht unsere Reise an der Grenze zu Niedersachsen. Wer aus diesem Bundesland kommt, hat dort vielleicht an dem ein oder anderen Ortsschild schon eine abweichende Ortsbezeichnung gelesen, die lautmalerisch an eine andere Zeit erinnern mag. Was in Niedersachsen erlaubt ist, muss doch auch in Deppelt möglich sein, klagen Heimatvereine dieser größten Stadt im Kreis Lippe. In der früheren Residenzstadt hat das Deutsche Jugendherbergswerk seinen Hauptsitz. Deppelt ist den allermeisten als Detmold bekannt.

