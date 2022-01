Halle: Rodungsarbeiten im Storck-Wald beginnen

Am frühen Donnerstagmorgen starteten die ersten Rodungsarbeiten in dem Waldstück am Betriebsgelände in Halle. Das bestätigte das Unternehmen.

Verlegung des Laibachs wird vorbereitet

Hier soll der Lauf des Laibachs verlegt werden, dafür müssten Bäume gefällt werden. Der alte Baumbestand sollte weitgehend verschont bleiben, so das Unternehmen. Die Pläne seien mit den Genehmigungsbehörden abgestimmt worden. Noch am Donnerstag sollen die Arbeiten beendet sein.

Polizei holt Umweltaktivisten von besetztem Baum

Beamte von zwei Hundertschaften sind in dem Wald im Einsatz. Am Morgen trafen sie einen Umweltaktivisten in dem Waldstück an. Er saß auf einem Baum, kam aber nach Aufforderung der Polizei herunter. Der Wald ist derzeit großräumig abgesperrt.