Ostwestfälische Roboter für China

In der Smartfactory in Lemgo arbeiten Experten des Fraunhofer Instituts und Studenten der Hochschule OWL an Lösungen, um Unternehmen bei der Digitalisierung zu helfen. Unter dem Stichwort "Industrie 4.0" wird geforscht und ausprobiert.

Das hat sich bis nach China herumgesprochen. Die Regierung dort will die Modernisierung der eigenen Betriebe vorantreiben. Deshalb ließ sie in der SmartFactory eine Industrieanlage bauen, mit der automatisierte Produktionsabläufe demonstriert werden können. Die Anlage soll in einem Technologiepark nördlich von Shanghai zum Einsatz kommen.

Stand: 12.01.2018, 07:07