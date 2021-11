Brutaler Raubmord in Rietberg: Prozessauftakt in Bielefeld

Am 3. November 2015 überfielen drei Männer in Rietberg im Kreis Gütersloh ein älteres Brüderpaar in deren Haus. Die Rentner galten wegen ihrer Sparsamkeit und diverser Nebeneinkünfte als vermögend. Am Ende war einer der Brüder tot und die Täter flüchteten mit 700 Euro. Später fand die Polizei im Haus 400.000 Euro Bargeld in zwei Verstecken.

Opfer leidet noch immer

Die Tat ist zwar fast auf den Tag genau sechs Jahre her, doch der Überlebende der beiden Brüder leidet immer noch unter den Folgen, sagt seine Rechtsanwältin Gabriele Martens im Gespräch mit dem WDR : „ So etwas vergisst man nicht. Aber ich hätte ihm gerne eine erneute Aussage hier vor Gericht erspart .“ Doch das geht leider nicht. Werner S. ist ein sehr wichtiger Zeuge in dem Verfahren. Mittlerweile ist er 69 Jahre alt. Werner und sein älterer Bruder Heinrich lebten zusammen auf einem abgelegenen Bauernhof im Rietberger Ortsteil Westerwiehe. Werner S. wohnt noch immer hier. Auch schraubt er immer noch an Oldtimern in seiner Garage. „ Um sich abzulenken. Er braucht etwas zu tun “, so seine Anwältin. Auf den mutmaßlichen Mörder seines Bruders im Prozess zu treffen, mache ihm ein ungutes Gefühl.

Gesamtverfahren dauert schon Jahre

Seit Donnerstag wird gegen Piotr Franciszek L. wegen Mordverdachts am Landgericht Bielefeld verhandelt. Der 50-jährige Pole soll einer der drei Männer sein, die Werner und Heinrich S. am späten Abend des 3. November 2015 überfallen hatten. Zwei der Täter waren in das Haus eingedrungen und hatten laut Anklage sofort damit begonnen, ihre Opfer körperlich zu misshandeln. Erst schlugen sie mit Fäusten in deren Gesichter, dann mit diversen Gegenständen, unter anderem mit einer Wasserkiste und einem Fahrrad. Sie wollten Bargeld, die gesamten Ersparnisse von Werner und Heinrich S.. Die Täter fesselten ihre Opfer, übergossen Heinrich S. sogar mit einer Verdünnung, drohten ihn anzuzünden und würgten ihn. Doch er und sein Brüder verrieten nicht, wo sie das Geld im Haus versteckt hatten. Werner S. wurde schließlich ohnmächtig. Als er wieder aufwachte, lag sein herzkranker Bruder tot im Wohnzimmer.

Brutale Tat wurde schnell aufgeklärt

Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld rekonstruierte die Tat und konnte relativ schnell zwei Männer aus Gütersloh festnehmen: Robert D. und Arthur T.. In einem ersten Prozess 2016 verurteilte das Landgericht Bielefeld beide zu einer lebenslangen Haftstrafe. Auf die Revision ihrer Verteidiger hin hob der Bundesgerichtshof das Urteil jedoch auf. Es musste neu verhandelt werden. Am Ende wurde D. unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. T. erhielt sechs Jahre und neun Monate unter anderem wegen schweren Raubes. Beide Urteile sind rechtskräftig.

Dritter Verdächtiger war ins Ausland geflohen

Der dritte mutmaßliche Täter hatte sich gleich nach dem Überfall nach Polen abgesetzt. Jedoch konnte Piotr Franciszek L. dort festgenommen werden. Dort sitzt er seitdem eine Haftstrafe von sechs Jahren und vier Monaten wegen Betrügereien und Rauben in Polen ab. Für die Dauer des Mordverfahrens in Bielefeld wurde er Anfang Oktober diesen Jahres von den polnischen Behörden nach Deutschland überstellt. Anschließend muss er die Reststrafe in seinem Heimatland absitzen, bevor er dann im Fall einer Verurteilung in Bielefeld in ein deutsches Gefängnis muss. Doch so weit ist es noch nicht. Die 10. große Strafkammer am Landgericht hat zunächst 13 Verhandlungstage bis Anfang Januar 2022 angesetzt. Ob das für den reinen Indizienprozess reichen wird ist fraglich. Denn am ersten Verhandlungstag machte der Angeklagte keinerlei Angaben. Weder zum Mordvorwurf, noch zu seiner Person.