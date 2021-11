Richtfest für Forensik in Hörstel

Die Rohbauten sind fertig: vom Patientengebäude über eine Turnhalle bis zur Gärtnerei, für 150 Patientinnen und Patienten. Die Forensik soll im Januar 2023 in Betrieb gehen.

Kliniken chronisch überbelegt

Der Neubau soll bestehende Kliniken entlasten

Und das ist dringend nötig. Der LWL als Träger des Maßregelvollzugs in Westfalen-Lippe beklagt seit Jahren eine Überbelegung seiner bislang sechs forensischen Kliniken mit einer über zehnprozentigen Überbelegung. Der Neubau in Hörstel schaffe eine " erste wichtige Entlastung ", sagte LWL-Verbandsdirektor Matthias Löb in Anwesenheit von Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Immer mehr Patienten

Die Unterbringungsanordnungen der Gerichte nähmen in den vergangenen Jahren deutlich zu, so Löb. Immer mehr psychisch kranke und suchtkranke Straftäter würden zu einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt.

Gesundheitsminister Laumann würdigte bei dem Festakt die Haltung der Menschen in Hörstel: " Sie haben die Planungen kritisch begleitet, aber auch erkannt, dass es notwendig ist, psychisch kranke Menschen – auch Menschen, die Straftaten begangen haben – in modernen Einrichtungen bestmöglich zu behandeln. "

Bisher unterhält der LWL forensische Kliniken in Lippstadt, Rheine, Dortmund, Herne und Marsberg sowie auf Schloss Haldem in Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke.