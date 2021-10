Richter-Pendel in Münster bald wieder zu sehen

Das Foulcault'sche Pendel hängt zwar schon wieder von der Kuppel herab, die Schaulustigen müssen sich aber noch gedulden. Erst Ende November soll das barocke Gebäude wieder öffnen, bis dahin stehen noch Feinarbeiten an.

Fußbodenheizung und Aufzug

Der Altar aus dem Jahr 1699

Die Restaurierung der Dominikanerkirche in der Innenstadt hat rund 3,7 Millionen Euro gekostet, teilte die Stadt Münster am Mittwoch mit. Besonders die Akustik in der frühbarocken Basilika an der Salzstraße sei deutlich verbessert, der kunsthistorisch bedeutende Altar aus dem Jahr 1699 sorgfältig restauriert worden. Zudem hat der 2017 entweihte Kirchenraum nun auch eine Fußbodenheizung, ebenso einen Aufzug. Er kann damit auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.