Neues Richter-Kunstwerk für Münster

Langjähriger Traum des Künstlers

Für Gerhard Richter geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Seit Jahren schon hat er einen Platz gesucht für sein Foucault'sches Pendel, jetzt hat er ihn gefunden. Als er im Sommer 2016 in Münster unterwegs war, stieß er auf die inzwischen entweihte Kirche. Und alles passte.

Pläne des Künstlers

„Ich kann das selbst gar nicht so richtig erklären, warum das so gut passt. Das Bauwerk ist schön, und ich liebe nun mal schöne Bauwerke“, sagt der Künstler. Ein paar Mal war er mittlerweile in der Stadt, um alles abzustimmen.

Kleines Pendel aus Messing

Presserummel in der Münster

Nun stehen die Details fest: In der 29 Meter hohen Kuppel im Gebäudeinneren wird das Pendel aufgehängt. Es ist im Durchschnitt 20 Zentimeter breit, 35 Kilogramm schwer und aus Messing. Es soll die Erdrotation sichtbar machen. An den Seitenwänden bringt Richter außerdem jeweils zwei große Glasplatten an, die er zuvor unter anderem mit Emaille bearbeitet hat. Der dann eintretende Spiegeleffekt im Raum soll schillernde oder meditative Wirkung haben.

Stadt fühlt sich geehrt

Die Stadt jedenfalls freut sich. Vor allem Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe. „Als ich von den Plänen erfuhr, wollte ich es zuerst kaum glauben.“ Das Kunstwerk ist geschenkt, die Kirche muss aber für rund 650.000 Euro umgebaut werden, einen Großteil der Kosten übernehmen Sponsoren. Im Frühjahr 2018 soll das Kunstwerk fertig sein.

Stand: 30.11.2017, 19:33