Privat organisierte Impfstelle startet in Rheda-Wiedenbrück

" Hauptsache wir kriegen den Impfstoff in den Arm ", sagt Aysegül Winter im Foyer der Stadthalle Rheda-Wiedenbrück. Hier trifft sie sich mit Bürgermeister Theo Mettenborg und Arzt Jörn Fleiter, um letzte Absprachen zu treffen. Der Arzt warnt vor hohen Corona-Zahlen im Kreis Gütersloh: " Jetzt, wo das Familienfest bevorsteht, ist es wichtig, dass man wirklich jede Impfdosen an den Mann und an die Frau bringt. "

Mehr als 1.000 Impfdosen

Am Samstag und Sonntag wird geimpft.

Noch sind die Stühle leer, aber ab Samstag sollen möglichst viele Impfwillige kommen, um sich ihre Impfung zu holen – es stehen mehr als 1.000 Einheiten Moderna bereit. Initiiert hat die Aktion Aysegül Winter. Die 48-Jährige betreibt eine Versicherungsagentur im Kreis Gütersloh, unter ihren Kunden gab es ebenfalls schwere Verläufe, die beatmet werden mussten: "Daher weiß ich, dass Corona kein Scherz ist, dass es jeden treffen kann. Umso wichtiger ist es, dass man für sich und für seine Liebsten und seine Familienangehörigen um Impfschutz sorgt."

Nun will Aysegül Winter für Impfschutz in ihrem Ort sorgen. Im Internet stieß sie auf die Frage, warum es in Rheda-Wiedenbrück keine Impfstelle gibt. Kurzerhand nutzte sie ihre Kontakte, die sie seit Jahren im Stadtverband der CDU gesammelt hat, besorgte Ärzte, sprach mit der Stadt und koordinierte die Impfaktion in der Stadthalle am Wochenende: "Wie sagt man hier in Ostwestfalen ? Schwummrig ist mir schon", sagt Winter kurz vor dem Start, "weil es eine Riesenverantwortung ist, die wir hier als Team tragen. Aber wir schaffen das gemeinsam."

Mehr als 30 Freiwillige packen mit an

Das Team besteht aus Helfern, zwei Ärzten und medizinischen Fachangestellten – sie alle wollen ehrenamtlich arbeiten oder ihre Vergütung spenden. Jörn Fleiter hat sich als Arzt gemeldet, um Moderna zu verimpfen. Er glaubt, dass in der vierten Welle jeder Pieks hilft: "Wir haben die Not gesehen und die letzten Wochenenden auch schon geimpft in der Praxis. Aber für große Menschenmengen braucht man halt solche Räumlichkeiten" , sagt Fleiter. Auch die Stadt Rheda-Wiedenbrück unterstützt das Impf-Engagement der Bürger und stellt laut Bürgermeister Mettenborg "das Fundament, um das Impf-Angebot in der Mitte der Stadt möglich zu machen. " Heißt: Räume und Infrastruktur.