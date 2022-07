Pick-up-Box für Rezepte

Markus Brinker ist Apotheker aus Überzeugung. Der Inhaber der Marienapotheke hat jetzt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen, um die Patienten im benachbarten Ortsteil Hünsborn mit Medikamenten zu versorgen. Dort hat die einzige Apotheke dicht gemacht, weil sich kein Nachfolger finden ließ.

Keine Apothen-Versorgung am Ort

In Hünsborn leben 3.500 Menschen. Es gibt eine Hausarztpraxis und einen Zahnarzt. Für solche Fälle hat die Apothekerkammer Westfalen-Lippe sogenannte Rezept-Sammelstellen vorgesehen. Davon gibt es in Westfalen-Lippe insgesamt 36, in Südwestfalen allein 19.

Doch in Hünsborn darf eben keine offizielle Rezeptsammelstelle stehen. Den Antrag von Markus Brinker hat die Apothekerkammer Westfalen-Lippe abgelehnt. Begründung: Die Entfernung sei nicht weit genug. 6 Kilometer müssen es sein.

Apothekerkammer fordert Mindestabstand

Deswegen hat Markus Brinker jetzt in 4,5 km Entfernung von seiner Apotheke eine sogenannte Rezept-Pickup-Box aufgestellt. Patienten werfen nach ihrem Arztbesuch ihre Rezepte ein und können per Zettel auch noch rezeptfreie Dinge aus der Apotheke bestellen.

Zweimal am Tag wird die Box geleert. Meistens erhalten die Kunden ihre Medikamente noch am selben Tag. Ob sich das wirtschaftlich rechnet, weiß der Wendener Apotheker noch nicht. Er hat eine vierstellige Summe investiert, um den Pickup-Service einzurichten. Auf jeden Fall wurde sein Angebot von den Hünsbornern in der ersten Tagen gut angenommen.

