Diebe klauen Rettungsboot-Motoren der DLRG in Haltern

Wasser-Rettung erschwert

Johannes Wintz ist entsetzt über den Diebstahl

Bei einem Unglück auf dem Stausee müsste nun zunächst die Feuerwehr anrücken und ihr Boot zu Wasser lassen. " Das würde entsprechend länger dauern ", sagt Johannes Wintz. Für die Absicherung von geplanten Regatten helfen aber benachbarte DLRG-Ortsgruppen mit ihren Booten aus.

Während der Badesaison von Mai bis September ist die DLRG am Stausee-Strandbad sowie am Silbersee in Haltern im Einsatz. Sie hat hier rund 170 Helferinnen und Helfer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Diebstahl an den Rettungsbooten.