Gamescom: Retro Nerds aus Vreden zeigen alte Flipper-Automaten

Flipper-Frank ist Gründungsmitglied

Der Verein hat sich 2018 gegründet, um alte Arcade-Automaten, Flipper, Computer und Konsolen zu sammeln, zu reparieren und für jung und junggebliebene Retro-Fans zu erhalten. "Unsere Mitglieder haben in den vergangenen Jahren mehr als 150 Geräte aus aller Welt zusammengetragen" , erzählt Flipper Frank, Gründungsmitglied der Retro Nerds.

Die Halle der Retro-Nerds ist ein Zockerparadies

In ihrer Arcade-Halle in Vreden, einer ehemaligen Diskothek, ist so ein wahres Zockerpapradies entstanden - mit Spielgeräten, die das Mindestalter von 20 Jahren haben. Im Durchschnitt sind sie 40 Jahre alt, viele sogar noch älter.

Einige Geräte werden mit Ketten betrieben

Von elektromechanischen Geräten, die mit Relais, Federn, Spulen und teilweise sogar mit Ketten betriebenen Elektromotoren arbeiten und aus der Zeit vor 1975 stammen, bis hin zu den Klassikern aus der Blütezeit der Telespiele (zwischen 1979 - 1984) wie Space Invaders, Pac Man oder Crazy Kong gibt es hier alles, was das Spielerherz begehrt.

Fast täglich sind Reparaturen fällig

"Wir haben viele Raritäten dabei" , erzählt Patrick Röttger, 2. Vorsitzender. Der Holzmechaniker bringt die Geräte regelmäßig auf Vordermann. Immer wieder stehen Reparaturen an. "Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die Technik teilweise veraltet ist und es oft keine Bedienungsanleitungen gibt" , sagt er.

Es blinkt und blitzt bei den Retro-Nerds

Einen Raum voller Arcade-Automaten zu betreten, die blinken, blitzen und Sounds abspielen, sei für viele Besucher ein einmaliges Erlebnis. "Bei den meisten werden Kindheitserinnerungen wach" , sagt Flipper Frank.

Patrick Röttger repariert die Maschinen

Regelmäßig bietet der Verein "Open House Veranstaltungen" an. Gegen ein kleines Eintrittsgeld können Besucher an ausgewählten Wochenendtagen in der Arcade-Halle zocken und eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Die Automaten sind so umgebaut, dass sie ohne Münzeinwurf funktionieren.

"Höhepunkt im Jahreskalender"