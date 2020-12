" Das ist phänomenal! " strahlt Silvia Volpert durch die Maske hindurch und schaut auf den riesigen Berg weihnachtlicher Päckchen neben ihr. " Die Hilfsbereitschaft der Leute im Kreis Olpe ist einfach riesig ". Mit fast 500 Päckchen mehr wurde der Rekord aus dem Vorjahr übertroffen.

Geschenke für Kinder in Not

Rumänische Kinder packen Geschenke aus

Trotz anfänglicher Befürchtungen, dass die Spendenbereitschaft in Corona-Zeiten nachlässt sind 2214 Weihnachtspäckchen zusammengekommen - in nur einem Monat. Abgeholt werden sie von der Stiftung Kinderzukunft, die sie nach Rumänien, Bosnien und Herzegowina und in die Ukraine fährt.

Dort werden sie an Kinder in Waisenhäusern, Kliniken oder in Elendsvierteln verteilt. Und dieser Gedanke motiviert Silvia Volpert: " Es bringt vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht ", erzählt sie und blickt auf die vielen Fotos von den Übergaben an der Wand.

Jedes Päckchen sorgfältig gepackt

Hinter Silvia Volpert steht ein ganzes Team ehrenamtlicher Helfer. Sie kontrollieren jedes abgegebene Päckchen genau und ergänzen es falls nötig. Um die Helfer herum stehen jede Menge Kisten und Schubladen, in denen unzählige selbstgestrickte Mützen, Süßigkeiten und Spielsachen schlummern.

Sabine Leber kontrolliert und ergänzt Päckchen

Außerdem kommen in jedes Päckchen eine Zahnbürste und Zahnpasta. Alle Geschenkkartons sollen möglichst gleich gut gefüllt werden. Und: " Es darf nichts mehr rappeln " erklärt Sabine Leber – so lange werden die Päckchen aufgefüllt.

Neue Räumlichkeiten gesucht

Trotz des tollen Erfolgs in diesem Jahr bereitet Silvia Volpert eine Sache Kopf zerbrechen: Die bisherigen Räume im städtischen Gymnasium in Olpe müssen die ehrenamtlichen Helfer verlassen. Deshalb suchen sie ein neues Zuhause für das "Weihnachts-Wunderland", in dem sie auch im nächsten Jahr hoffentlich wieder hunderte Päckchen annehmen, ergänzen und stapeln können.