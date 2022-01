Laut Polizei hatten der oder die Unbekannten das Pfefferspray an mehreren Stellen in der Schule versprüht; in der Mädchentoilette, einem Klassenraum und auf einem Schulflur. Über die Lüftung habe sich das Gas dann auch in andere Räume in der oberen Etage der Schule verteilt.

Feuerwehren und Krankenwagen eilen zur Schule

Daraufhin eilten zahlreiche Krankenwagen und vier Notärzte zu der Gesamtschule im Stadtteil Quelle, auch Feuerwehren aus Lippe. Insgesamt 55 Kinder klagten über gesundheitliche Probleme. Die Schülerinnen und Schüler wurden in der Sporthalle betreut. Sechs von ihnen mussten zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus.

Erkundungstrupp untersucht versprühtes Gas

Unterdessen ging ein spezieller Erkundungstrupp der Feuerwehr durch das Schulgebäude, um auszuschließen, dass es sich um einen anderen - womöglich gefährlicheren - Stoff als Reizgas handelte. Das sei aber nicht der Fall gewesen, bestätigte die Feuerwehr.

