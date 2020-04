In mehreren Städten demonstrieren am Mittwoch (29.04.2020) Inhaber und Mitarbeiter aus Reisebüros - unter anderem in Köln, Dortmund und Paderborn. Sie fordern vor allem finanzielle Hilfe in der Corona-Krise.

Am Flughafen Paderborn/Lippstadt sitzen die Demonstranten in Autos und Bussen, hupen lautstark und haben symbolisch Strandkörbe und -stühle sowie einen Berg an Koffer aufgestellt. Branchenvertreter sagen, dass allein in OWL 1.000 Jobs in Gefahr sind.