Regionale 2022 will OWL zum "Urbanland" formen

Mit 60 Regional-Projekten soll OWL sollen Land und Stadt enger miteinander vernetzt werden. Ebenso sollen Generationen zusammengebracht werden.

145 Millionen Euro vom Land

In diesem Jahr präsentiert sich die Regionale 2022 mit all ihren Projekten. Heute wurde sie offiziell eröffnet und das mit hohem Besuch aus Düsseldorf: Ministerpräsident Hendrik Wüst betonte dabei vor allem, dass es wichtig sei, "als Region zu denken" und zu kooperieren.

Dafür stellt er von Seiten des Landes Unterstützung in Höhe von 145 Millionen Euro in Aussicht. Er lobte das Motto der Regionale "Urbanland" und die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in OWL : "Das zeigt, wie stark diese Region ist. Die Projekte haben alle eine Idee: Stadt und Land miteinander zu verbinden."

Generationenhaus statt Abriss

Das Richterhaus in Nieheim im Kreis Höxter ist eines der Projekte. Die Idee dahinter: Ein Generationenhaus. Davor toben Kinder eines Jugendtreffs, im Erdgeschoss lösen Senioren in einer Tagespflegeeinrichtung Kreuzworträtsel. "Ich glaube, dass das für den ländlichen Bereich ein total wichtiges Zeichen ist zu sagen: Hey, wir machen was für euch", sagt Annika Rosche vom Jugendtreff, der inzwischen einen Teil nutzt. Dadurch soll der Ortskern der 6.000-Einwohner-Kommune werden. Das 1701 erbaute Fachwerkhaus wurde aufwändig saniert und um einen Neubau erweitert.

ExpertInnen helfen bei Anträgen und vielem mehr

Das Richterhaus wird bereits seit 2018 gefördert wird. Die Expertinnen und Experten der Regionale haben zum Beispiel bei Förderanträgen geholfen oder Kontakte zu vergleichbaren Renovierungsprojekten in anderen Orten hergestellt. "Das ist ein Schmuckstück für die Stadt, das bewegt schon was, weil man auch merkt, dass sich rundherum private Investitionen ansiedeln" , sagt Bürgermeister Johannes Schlütz.

Projekte werden veröffentlicht

In den nächsten Monaten sollen auch die anderen Projekte nach und nach präsentiert werden. Die Konzepte reichen von Shuttle-Bussen auf Abruf in Höxter, über ein spezielles Wohnhaus für Fachkräfte in Espelkamp bis hin zu einer übergreifenden Tourismus-Plattform für ganz Ostwestfalen-Lippe.

Auch Ina Scharrenbach hält die Verbindung von Stadt und Land für wichtig. Die NRW-Heimatministerin lud dazu alle Großstädter ein, "mal nach Ostwestfalen-Lippe fahren, dann kriegen sie mal einen anderen Eindruck vom ländlichen Raum."

Regionale wurde seit 2017 vorbereitet

Dabei wurde die Regionale mehr als fünf Jahre lang vorbereitet. Der Startschuss fiel schon im Januar 2017 die Regionale. Seitdem wurden 145 Ideen für Projekte eingereicht, ausgewählt wurden letztlich 60 Konzepte, die nun in der Umsetzung unterstützt werden. Zentral sind dabei Wissenschaft, Innovation und Forschung.

Auch nach dem Regionale-Jahr 2022 sollen die Projekte bleiben. Die Regierungspräsidentin des Regierungsbezirkes Detmold Marianne Thomann-Stahl ist zversichtlich, dass sich einiges verändern wird: "Ich bin mir sicher, dass die Region langfristig profitieren wird, sie profitiert schon jetzt: Wir stehen zusammen und arbeiten gemeinsam für die Zukunft Ostwestfalen-Lippes."