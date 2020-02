Hochwasser führt zu Überschwemmungen in NRW

Die Regenfälle in NRW haben die Pegel vieler Flüsse ansteigen lassen. Hochwasser, gesperrte Straßen und Radwege sind die Folge. In der Sieg wird nach einem Vermissten gesucht.

Flüsse und Talsperren laufen über

In Ostwestfalen hat der Pegel der Weser überall um mehr als einen Meter zugelegt. In Petershagen liegt er mittlerweile gar bei sechseinhalb Metern. Auch die Pegel an Ems oder Werre stiegen um ein bis zwei Meter an.