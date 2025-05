Es sind deutliche Worte, die da fallen. Der Ruderverband NRW habe selbst Fehler gemacht. Und dankt all denen, die den Mut hatten, die Vorfälle im Ruderverein Münster öffentlich zu machen. Vorgestellt wird ein Aktionsplan, der in drei Schritten solche Vorkommnisse wie in Münster künftig verhindern soll.

Neuer Meldeweg für Opfer im Rudersport

Als Erstes ist ein alternativer Meldeweg für Betroffene sexualisierter Gewalt eingerichtet worden. Und das ist wichtig. Denn wenn sich bislang Opfer an den Vorstand des Rudervereins gewendet haben, dann hatten sie es gleich mit der in Münster eingeschalteten Anwaltskanzlei zu tun. Jetzt können sie sich über eine Mailadresse direkt an den NRW -Ruderverband wenden und werden hier von einer Person mit hoher Glaubwürdigkeit betreut.

Neue Konzepte zur Prävention

"Safe Sport Codes" heißt hier eine weitere Lösung. Im vergangenen Jahr ist das Konzept vom Landessportbund NRW verabschiedet worden. Juristen und Experten haben das entwickelt. Es ist nichts anderes als ein Muster-Regelwerk. Schickanierende Trainingsanweisungen für Sportlerinnen und Sportler oder sexistische Äußerungen können künftig in Vereinen sanktioniert werden, obwohl manche Fälle nicht strafrechtlich relevant sind. Der NRW -Ruderverband will dazu schnell Klausuren und Workshops für alle Rudervereine anbieten.

Neue Strukturen, wenn nötig