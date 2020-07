"Lockdown" im Kreis Gütersloh aufgehoben: So freudig reagieren Einwohner

Das Oberverwaltungsgericht ( OVG ) Münster hat am Montag (06.07.2020) die Corona-Einschränkungen für den Kreis Gütersloh in einem Eilverfahren gekippt. Nachdem die Einschränkungen im Kreis Warendorf in der vergangenen Woche aufgehoben wurden und das Infektionsgeschehen innerhalb des Kreises sehr unterschiedlich war, haben die Richter einen Widerspruch zum Gleichbehandlungsgrundsatz gesehen.

OVG: Zweiter Lockdown unverhältnismäßig

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat den zweiten sogenannten Lockdown für den gesamten Kreis Gütersloh als unverhältnismäßig bezeichnet. Es sei durchaus möglich gewesen, eine differenzierte Wertung vorzunehmen, so die Richter in ihrer Eilentscheidung.

Besonders die nördlichen Gebiete des Kreises hatten die Maßnahmen kritisiert. Denn dort ist die Zahl der Neuinfektionen vergleichsweise sehr gering. Mit der Entscheidung des OVG Münster fühlen sich diese Einwohner nun in ihrer Kritik bestätigt. "Daumen hoch dafür" , meint Udo Günner aus Halle. "Ich finde es vernünftig zu sagen, dass wir nicht den ganzen Kreis dafür leiden lassen können, was an einer Stelle passiert ist."

Landrat Adenauer überrascht

Landrat Sven-Georg Adenauer zeigt sich von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts überrascht: "Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich morgen nach Düsseldorf fahre und dass da eine ähnliche Entscheidung kommt. Jetzt ist die vorweg genommen" , sagt Adenauer. Obwohl das OVG der NRW -Landesregierung und dem Kreis mit seiner Entscheidung zuvorgekommen ist, sind Letztere damit zufrieden.

Landesregierung fordert Ende der Beherbergungsverbote