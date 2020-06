Über die Festnahmen hinaus ließ die Polizei Münster am Freitag (05.06.2020) in Brandenburg, Niedersachsen und Hessen mehrere Gebäude durchsuchen. Noch gibt es keine Details. Über die Hintergründe und Zusammenhänge würden Staatsanwaltschaft und Polizei Münster am Samstag (06.06.2020) im Rahmen einer Pressekonferenz informieren, hieß es.

Die Polizei in Frankfurt (Oder) hatte am Freitagmorgen Durchsuchungen im brandenburgischen Finowfurt in einem Wohnhaus und einem Kleingarten bestätigt. Bei dem Einsatz sei es um Kinderpornografie gegangen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Aktion sei von Beamten aus Nordrhein-Westfalen geplant und durchgeführt worden. Die Brandenburger Kollegen hätten lediglich Unterstützung geleistet. Ein Mann wurde nach Angaben der Polizei festgenommen.

Stand: 05.06.2020, 14:34