Die Polizei hat am Samstag (25.07.2020) einen Raser festgenommen, nach dem eine Mordkommission seit mehr als einer Woche gefahndet hat. Um einer Kontrolle zu entgehen hatte er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch die Coesfelder Innenstadt geliefert.

Die Verfolgungsjagd ging an einem Straßencafe vorbei

Bei der wilden Fahrt hatte er einen Blumenkübel und zwei Autos gerammt. Zwei Passanten wurden durch herumfliegende Glassplitter verletzt. Ein Kind hatte sich der Polizei zufolge nur durch einen Sprung vor dem heranrasenden Kleinwagen retten können. Danach hatten die Beamten die Verfolgung wegen der Gefährlichkeit abgebrochen.

Mordkommission ermittelt

Passanten wurden gefährdet

Die Staatsanwaltschaft setzte eine Mordkommission ein und erwirkte einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Noch an dem Freitagabend (17.07.2020) der Verfolgungsjagd konnte die Polizei den nicht zugelassenen Wagen des Flüchtigen mit gefälschtem Nummernschild finden und die Identität des Mannes ermitteln, ihn aber bislang nicht dingfest machen.

"Kommissarin Zufall"

Dabei half nun "Kommissarin Zufall": Am Samstagabend (25.07.2020) erkannte eine Polizistin, die privat unterwegs war, den 29-Jährigen, als der gerade am Ludgerikreisel in Münster in ein Taxi stieg. Mit ihrem Fahrrad nahm sie die Verfolgung auf und alarmierte die Kollegen, die den Flüchtigen kurz danach widerstandslos festnehmen konnten. Bei ihm wurden Rauschgift und ein nicht zugelassenes Messer gefunden.

Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Gleichzeitig ermittelt die Polizei gegen fünf Leute, die dem Mann anschließend beim Untertauchen geholfen haben sollen.

Stand: 26.07.2020, 16:54