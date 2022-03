Prozessbeginn: Coesfelder Raser vor Gericht

Verfolgungsjagd quer durch Coesfeld

Der Mann war mitten durch besetzte Tische und Stühle eines Cafés geflüchtet, hatte Blumenkübel gerammt und dabei mehrere Menschen verletzt. Nur durch großes Glück sei dabei niemand ums Leben gekommen, so die Staatsanwaltschaft damals.

Bei der Verfolgungsjagd quer durch Coesfeld soll er noch zahlreiche weitere Autos beschädigt haben. Sachschaden insgesamt: knapp 20.000 Euro.

Festnahme durch Zufall

Durch seine wilde und gefährliche Flucht war der Mann damals den Polizist:innen entkommen und für kurze Zeit untergetaucht. Nur durch Zufall konnte er festgenommen werden.

Eine Polizistin, die privat unterwegs war, hatte den damals 29-Jährigen am Ludgerikreisel in Münster in ein Taxi einsteigen sehen. Mit ihrem Fahrrad nahm sie dann die Verfolgung auf und alarmierte ihre Kolleg:innen. Die konnten ihn schließlich festnehmen, ohne dass er Widerstand leistete.

Über dieses Thema berichten wir am 11.03.2022 im WDR Fernsehen in der Lokalzeit Münsterland um 19.30 Uhr und im Radio auf WDR 2 in der Lokalzeit Münsterland.