Viereinhalb Jahre Gefängnis für Raser aus Beckum

Stand: 28.03.2022, 12:24 Uhr

Wegen einer gefährlichen Verfolgungsfahrt in der Coesfelder Innenstadt muss ein 31-jähriger Mann aus Beckum viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Zudem muss der Verurteilte vor Strafantritt in eine Erziehungsanstalt. Der Grund: Er sei bereits mehrfach negativ aufgefallen und könne sich scheinbar nicht an Regeln halten, so das Gericht.