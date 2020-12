CDU-Vorsitz? Ralph Brinkhaus "bescheiden und ruhig"

Zudem sprach Brinkhaus übers Böllern an Silvester, was er "auf keinen Fall" tun werde, und rief erneut dazu auf, an Weihnachten und Silvester Kontakte so gut wie möglich zu reduzieren. "Wir sind noch nicht über den Berg. Die Welle ist noch nicht gebrochen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns das, was wir in zwei Monaten aufgebaut haben, an Weihnachten und Silvester nicht kaputt machen" , sagte der CDU-Politiker.

Stand: 04.12.2020, 15:40