Quarantäne und Versorgung der Tönnies-Arbeiter sicherstellen

Am Freitagabend (19.06.2020) hatte es in den sozialen Medien Diskussionen darüber gegeben, dass sich sowohl Angestellte von Tönnies als auch Werksvertrags-Arbeiter in den Sammelunterkünften nicht an die Auflagen hielten. Bürgermeister Theo Mettenborg bestätigte dem WDR , dass auch diese Wahrnehmung von Bürgern ein Anlass für das heutige Gespräch sei. Andere Beschäftigte in Quarantäne hielten sich allerdings vorbildlich an die Vorgaben.

Bundeswehr soll Quarantäne kontrollieren

Für die Überwachung der Quarantäne hat der Kreis Gütersloh weitere Kräfte bei der Bundeswehr angefordert. Sie sollen als sogenannte "Corona-Scouts" die Maßnahmen kontrollieren. Darüber hinaus soll auch die Polizei die Kräfte der Ordnungsämter unterstützen, teilt der Kreis Gütersloh mit.

Stand: 20.06.2020, 12:37