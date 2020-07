Corona-Quarantäne-Haus in Ladbergen

Von außen wirkt das Haus ganz unscheinbar. Ein roter Backsteinbau, einst das Lehrerhaus in Westladbergen. Eingezäunt ist es mit gleich zwei Bauzäunen, die schon darauf hinweisen, dass der Zweck des Hauses nicht ganz banal ist.

Ein Haus für die Renitenten

Der Kreis Steinfurt hat es angemietet, damit die kommunalen Ordnungsbehörden hier Quarantäne-Verweigerer unterbringen können, erklärt der Gesundheistdezernent des Kreises Tilmann Fuchs: "Die Bürgermeister haben uns gesagt, wir haben nichts wo wir Menschen unterbringen können, die sich weigern, in Quarantäne zu gehen. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht."

Bislang war das noch nicht notwendig. Das Haus ist noch unbewohnt. Fuchs hofft, dass das so bleibt. Sollte es doch einmal notwendig werden, müsse die Maßnahme von einem Richter angeordnet werden: "Dann würde der Verweigerer in Westladbergen untergebracht, von einem Sicherheitsdienst bewacht und wäre tatsächlich seiner Freiheit beraubt."

Infektionsschutzgesetz gibt Regeln vor

Grundlage für diese Maßnahme ist das Infektionsschutzgesetz. Es gibt den Behörden weitreichende Möglichkeiten, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit in Freiheitsrechte einzugreifen - zum Beispiel eine Quarantäne anzuordnen und auch zu erzwingen.