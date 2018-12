Nach dem Fund von 40 Kilo Pyrotechnik in Bad Berleburg haben Zoll und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen (07.12.2018) Einzelheiten bekannt gegeben. Es ging um illegale Feuerwerkskörper, die über einen polnischen Onlineshop verkauft wurden.

Wie Generalzolldirektion und die für Cyberkriminalität zuständige Stelle bei der Kölner Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, wurden am Mittwoch und Donnerstag bundesweit 53 Wohnungen und Lagerstätten durchsucht - darunter auch das Haus in Bad Berleburg, das geräumt wurde.

Dort wurden während der Durchsuchungen sieben Mehrfamilienhäuser evakuiert. Das gefundene, gefährliche Material wurde direkt vor Ort in mehreren Sprengungen vernichtet, da es nicht transportfähig war.

Europaweite Aktion

Rund 500 Zollbeamte und zahlreiche Fremdkräfte waren bei den Durchsuchungen im Einsatz. Die Razzien waren Teil einer europaweiten Aktion mit polnischen und niederländischen Behörden, auch Europol war beteiligt.

Im Fokus stand insbesondere ein polnischer Onlineshop, über den der illegale Vertrieb lief. 57 Menschen wurden europaweit vorläufig festgenommen - darunter der Vertreiber in Polen. Mehrere Webseiten wurden abgeschaltet.

Stich- und Schusswaffen gefunden

Insgesamt, so Zoll und Staatsanwaltschaft, wurden alleine in Deutschland über 27.000 Feuerwerkskörper sichergestellt - mit einer Nettoexplosivmasse von 315 Kilogramm. In mehreren durchsuchten Objekten wurden auch erlaubnispflichtigte Stich- und Schusswaffen sowie Betäubungsmittel entdeckt.

Außerdem wurden über 70 Paketsendungen mit illegalem Feuerwerk auf dem Postweg aufgehalten.