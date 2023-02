NRWs größte natürliche Akkus: Pumpspeicherwerke wie in Finnentrop

Das Oberbecken in Finnentrop ist die größte Batterie Südwestfalens

Das ist die größte Batterie Südwestfalens. Das Oberbecken des Pumpspeicherwerkes Rönkhausen in Finnentrop. Neben dem Werk in Herdecke das einzige in Nordrhein-Westfalen. Für den heimischen Energieversorger Mark-E. ist es ein wichtiger Baustein für die Energiewende.

Die Energiespeicherung ist wichtig für die Energiewende

Denn hier wird Energie gespeichert, wenn an sonnigen oder sehr windigen Tagen durch Photovoltaik oder Windräder zu viel produziert wird. Dann wird dieser Strom genutzt, um die riesigen Pumpen anzutreiben. Sie fördern Wasser von einem Becken im Tal in ein anderes Becken auf dem Berg.

Diese riesigen Pumpturbinen produzieren den Strom

Wenn dann später Strom wieder gebraucht wird, wird das Wasser abgelassen und treibt Turbinen an. Damit wird dann wieder Energie produziert. So will man in den kommenden 30 Jahren die Anforderungen durch die Energiewende stemmen.

Diese riesigen Pumpturbinen produzieren Strom für umgerechnet 40.000 Haushalte.

Die Turbinen müssen immer intakt sein

Damit alles reibungslos läuft, müssen die Maschinen regelmäßig gewartet werden. Jede Schraube, jede Schweißnaht, alles wird genau inspiziert. Eine Mammutaufgabe.

Zuletzt wurden 25 Millionen Euro investiert. In neue Maschinenteile und einer neuen Asphaltschicht im Oberbecken. Auch wenn das Wasser einladend aussieht: Wer hier schwimmen geht, ist lebensmüde. Denn das Wasser läuft hier regelmäßig ab, um die Turbinen anzutreiben.

Pumpspeicherwerk in Finnentrop ist über 50 Jahre alt