Um 4 Uhr morgens splittern Türen, werden Schlösser aufgebrochen, dringen an über hundert Orten gleichzeitig Polizisten in Wohnungen ein. Es wird verhaftet, durchsucht und ausgeräumt: durch tausende Polizisten in 10 Ländern gleichzeitig.

EUREKA: Internationale Polizeiaktion mit Tatort Siegen

Ermittlungen in Siegen

Es ist der 3. Mai 2023: 132 Mafia-Verdächtige werden festgenommen. Dazu haben Polizisten 4 Jahre lang verdeckt ermittelt. Unter Beobachtung stand auch das Eiscafé „Al teatro“ in der Siegener Innenstadt. Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass Salvatore G. hier 400.000 € zur Geldwäsche investiert hat. Darauf weisen abgehörte Gespräche hin. Der Angeklagte soll eine zentrale Figur des weltweiten Kokainhandels sein. Bewiesen konnte bisher aber nur, dass er in Siegen gesehen wurde.

Eisdielen-Betreiber in Haft

Festgenommen werden an dem Tag in Siegen Antonio G. (26) sowie die Brüder Antonio und Francesco M. (38/39). Sie sind es, denen nun ein Jahr später in Dortmund der Prozess gemacht wurde. Viele Ermittlungsergebnisse zeigen die Nähe des Siegener Betriebes zu der italienischen Verbrecherorganisation. Es ist auch klar, dass der Lebensstil der Angeklagten nicht zu den Einkünften eines normalen Eisverkäufers passt. Konkreten Straftaten konnten den Angeklagten aber nicht nachgewiesen werden, das Gericht sprach sie frei.