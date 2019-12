Prozessauftakt gegen so genannten "Führerscheinkönig von Detmold"

Am Detmolder Landgericht musste sich am Morgen der selbsternannte "Führerscheinkönig von Detmold" verantworten. Die Staatsanwaltschaft unterstellt Rolf H. Betrug in großem Stil. Die Verteidigung hat zu Prozessbeginn am Mittwoch (04.12.2019) beantragt, dass Namen und Anschriften aller 490 Geschädigten vorgelesen werden müssen. Wegen der großen Zahl an Delikten, die dem Angeklagten vorgeworfenen werden, sind für den Prozess bis Ende Mai 2020 vorsorglich 40 Verhandlungstage angesetzt.

Anklage: Angebot von EU -Führerscheinen ohne Bedingungen