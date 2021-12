Doppelmord in Espelkamp: Ehemann vor Gericht

Mord aus "Heimtücke und niederen Beweggründen"

Der Ehemann der Getöteten geriet in den Fokus der Ermittler. Die Bielefelder Staatsanwaltschaft wirft dem 53-jährigen zweifachen Mord vor. Er soll aus Heimtücke und in einem Fall aus niederen Beweggründen gehandelt haben. Bei der Verlesung der Anklage wurden bisher nicht öffentlich gemachte Details zum Tatablauf bekannt.



Demnach hatten sich der Angeklagte und seine von ihm in Trennung lebende Ehefrau am Tag vor der Tat bei einer Rechtsanwältin in Bremen getroffen. Dort sollte die Scheidung des Paares besprochen werden.

Streit ums gemeinsame Vermögen

Einer der Tatorte in Espelkamp

Die Ehefrau soll bereits mit einem anderen Mann liiert gewesen sein. Bei dem Gespräch mit der Rechtsanwältin soll es um die Aufteilung des Vermögens gegangen sein.



Die Ehefrau habe 60.000 Euro verlangt und darüber hinaus Gold, das das Paar damals bei seiner Hochzeit geschenkt bekommen habe, sagte Staatsanwalt Christopher York. Der Angeklagte soll mit der Forderung nicht einverstanden gewesen sein, weil er beides als seine Rente angesehen habe.

Täter erwartete die Opfer in ihrer Wohnung

Nach diesem Termin sei der Angeklagte gegen Abend mit einem Nachschlüssel in die Wohnung seiner Ehefrau in Espelkamp eingedrungen. Mit einem geladenen Revolver habe er vergeblich auf sie und seinen Schwager gewartet, um beide zu töten. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.