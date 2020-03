Im Prozess um misshandelte Flüchtlinge in Burbach geht es am Mittwoch (04.03.2020) um einen weiteren ehemaligen Wachmann. Steven K. soll 2014 an der Misshandlung beteiligt gewesen sein. Laut Staatsanwalt soll er einen Mann aus seinem Zimmer geholt, eingesperrt, geschlagen und getreten haben.

An den Misshandlungen, die auf dem bekannten Foto zu sehen sind, sei er vermutlich nicht beteiligt. In insgesamt drei Fällen beschuldigt ihn die Staatsanwaltschaft Siegen der körperlichen Misshandlung, in vier weiteren der Freiheitsberaubung.

Abgetrennter Prozess beginnt

In den Häusern der ehemaligen Siegerlandkaserne wurden Geflüchtete untergebracht

Der Mann war bislang Teil des Hauptverfahrens, indem sich noch elf weitere Wachleute verantworten müssen. Sein Verfahren war abgetrennt worden, weil er zu einer der letzten Verhandlungen nicht erschienen ist. Andernfalls wäre der Prozess geplatzt, weil das Verfahren sonst zu lange unterbrochen gewesen wäre. Am Mittwoch beginnt diese abgetrennte Verhandlung.

Das Hauptverfahren dürfte ohne Steven K. deutlich schneller voran gehen. Seine Anwälte haben mit großem Abstand die meisten Anträge gestellt. Zahlreiche, lange Unterbrechungen waren die Folge.

"Problemzimmer war allgemein bekannt"