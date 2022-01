Terrorprozess: "Bei Brot und Wein wird Krieg besprochen"

Fünf Stunden lang wurde Marcel W. aus Bayern am Donnerstag vom Vorsitzenden Richter ausgiebig befragt. Vor allem ging es um das, was er im Internet geschrieben hatte, vor dem Treffen der Zwölf im Februar 2020 in Minden. Immer wieder hatte sich W. in sozialen Medien mit Werner S., dem mutmaßlichen Kopf der Gruppe, ausgetauscht.

"Sturm der Gerechtigkeit"

Er selbst sei davon ausgegangen, dass es bei dem Mindener Treffen nur darum gehe, gemeinsame Aktionen mit anderen rechten Gruppen gegen die Antifa zu besprechen, sagte W. – er selber würde Gewalt ablehnen und " nie Moscheen angreifen ".

Die heute vorgestellten Chatverläufe lassen anderes vermuten. "Bei Brot und Wein wird Krieg besprochen" , hatte S. angekündigt. Es sei "die letzte Chance, einen Sturm der Gerechtigkeit herbeizuführen ". Und: " Dieses Jahr wird es geschehen!"

Mitglied von Wodans Erben

W. war führendes Mitglied von Wodans Erben, einer rechtsextremen, bürgerwehrähnlichen Gruppe. So hatte er S. kennen gelernt, der im Netz nach Mitstreitern gesucht hatte. Auch als das Gericht W. seine eigenen Chats vorhielt, (" Deutschland und der Widerstand muss leben. Wir sind das letzte Bataillon ") blieb er bei seiner Aussage, dass er in Minden mit einem eher harmlosen Treffen gerechnet habe: " Das war viel Dicke-Hose-Gemache ".

Zwölf Angeklagte stehen seit April 2021 in Stuttgart. Sie waren nach dem Treffen in Minden im Februar 2020 festgenommen worden.