Geplante Anschläge auf Moscheen und Politiker: Prozessauftakt gegen die Terrorgruppe S.

In einem schlichten Zweifamilienhaus in Minden treffen sich Anfang Februar 2020 Männer, die Deutschland mit Gewalt verändern wollen – so steht es in der Anklageschrift. Sie sollen Anschläge gegen Politiker und gegen Moscheen geplant haben – möglichst viele Menschen sollen dabei sterben. All das, um bürgerkriegsähnliche Verhältnisse zu provozieren und einen Umsturz, und das alles noch im darauf folgenden Monat.

Rechtsextremist als Kopf der Gruppe

Kopf der Gruppe soll Werner S. sein – ein vorbestrafter Rechtsextremist, zuletzt wohnhaft im Raum Augsburg. In der Gruppe wird er „Teutonico“ genannt. Um ihn und seine rechte Hand Tony E. aus dem Raum Lüneburg herum sollen sich seit 2019 mehr als ein Dutzend offenbar gewaltbereiter Personen geschart haben, aus allen Teilen Deutschlands.

Es soll zu mehreren Treffen gekommen sein, unter anderem in Alfdorf in Baden-Württemberg. Dieses Treffen wurde bereits von der Polizei beobachtet – sie hatte einen verdeckten Informanten in der Gruppe. Der Mann hatte sich selbst bei den Behörden gemeldet.