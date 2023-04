Gerichtsprozess gegen Supermarkt-Erpresser in Herford

Anfangs sah es nach einer ernsten Bedrohungslage aus, am Ende geht dieser Fall wohl eher als einer der kuriosesten, wenn nicht gar dümmsten Erpressungsversuche der Geschichte Herfords ein. Begonnen hatte der Fall im März 2022.

In der Hauptfiliale eines Edeka-Marktes in Herford war ein anonymer Brief eingegangen. Darin verlangte der unbekannte Absender 60.000 Euro. Sonst würden Waren – so wörtlich – " manipuliert ". Kunden würden nicht mehr sicher sein. Konkreter wurde der Erpresser nicht. Falls die Polizei ins Spiel käme, erhöhe sich die Geldforderung automatisch auf 95.000 Euro.

Kommunikation über eine Litfaßsäule

Der Erpresser wies den Geschäftsführer der Supermarktkette an, zu einer bestimmten Litfaßsäule zu gehen. Dort solle er farbige Klebezettel anbringen. Jede Farbe hatte ein Bedeutung: " Ich zahle nicht ", " Ich denke darüber nach " oder " Ich zahle ". Tatsächlich beabsichtigte der Geschäftsführer, der öffentlich nicht in Erscheinung treten will, zu zahlen. Das bestätigte er dem WDR .

Die Polizei habe er trotzdem eingeschaltet. Diese observierte daraufhin die Litfaßsäule. Schließlich kam ein älterer Mann auf seinem Fahrrad, fotografierte den farbigen Zettel mit dem Handy und fuhr wieder. Doch das war noch kein Beweis. Den erhofften sich die Ermittler aus mitgehörten Telefonaten.

Täter meldete sich zunächst nicht mehr

Der Erpresser ahnte jedoch etwas und erhöhte auf die zuvor schon angedrohten 95.000 Euro. In einem Brief, der danach ankam, reduzierte er seine Forderung allerdings aus unerklärten Gründen auf 70.000 Euro.

Nachdem die neue Forderung im Raum war, verstummte der Erpresser. Wochenlang passierte nichts. Erst im Juni meldete er sich wieder. Er schrieb, dass er aus gesundheitlichen Gründen eine Pause machen würde. Die Geldübergabe plane er frühestens für Oktober. Die Polizei beschloss abzuwarten, denn gerichtsverwertbare Beweise hatte sie bis dato immer noch nicht.

Tatsächlich kam im Herbst der nächste Brief. Dann mit Anweisungen. Jetzt schlug die Polizei zu, nahm den Verdächtigen vorläufig fest und sicherte in seiner Wohnung Beweismaterial. Unter anderem eine Power-Point-Präsentation mit den Anweisungen zur Geldübergabe. Als Tatmotiv gab der 75-jährige Rentner finanzielle Verluste an, die er ausgleichen wollte. Er sei Anlagebetrügern auf den Leim gegangen.

Der Mann muss sich jetzt wegen versuchter Erpressung vor dem Amtsgericht Herford verantworten.

Über dieses Thema berichten wir am 14. April 2023 in der Lokalzeit OWL.