Das 21-jährige Opfer war am 18. August 2024 abends mit einem Freund in der Bielefelder Innenstadt unterwegs. Beide gingen am Rathaus vorbei. Hier sollen sich zur gleichen Zeit auch die beiden Angeklagten aufgehalten haben. Einer der Angeklagten erkannte das spätere Opfer laut Staatsanwaltschaft offensichtlich wieder. Beide hatten einige Zeit gemeinsam im Gefängnis gesessen.

Messerangriff vermutlich aus Rache

Das Opfer soll damals den Angeklagten verpfiffen haben. Laut Staatsanwaltschaft sei der nun auf Rache aus gewesen. Er habe den 21-Jährigen angegriffen und dabei ein Klappmesser gezogen. Mehrfach soll er auf dessen Oberkörper eingestochen haben. Das Opfer floh zunächst rund 200 Meter weiter auf den zentralen Jahnplatz. Dort soll es jedoch von den Angeklagten eingeholt worden sein. Laut Anklage stachen und traten sie nun wieder auf den 21-Jährigen ein. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, überlebte aber dank einer Notoperation.

Fall löste Sicherheitsdebatte aus

Im vergangenen Sommer sind die Straftaten in der Bielefelder Innenstadt stark angestiegen. Der Messerangriff führte zu einer intensiven Diskussion um die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen. Kommunalpolitikerinnen und -Politiker forderten unter anderem die Einführung von Videoüberwachung, was aber an rechtlichen Hürden scheiterte. Stattdessen setzte die Polizei eine Sonderkommission mit dem Namen ,, SoKo Innenstadt" ein. Die SoKo zeigt seitdem verstärkt Präsenz. In erster Linie soll so das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gesteigert werden. Gleichzeitig sollen so auch Kriminelle aus der Innenstadt verdrängt werden.

Polizei beantragte Waffenverbotszonen