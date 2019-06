Direkt an der Unfallkreuzung wurden außerdem die Haltestreifen verändert. Radfahrer können weiter in die Kreuzung fahren als Autos und Lastwagen. Die Radler stehen also vor den Fahrzeugen, werden so besser von den Fahrern gesehen.

Kampf gegen den "toten Winkel"

Nach dem Unfall wurden Spiegel aufgehängt

Eine Privatinitiative ließ außerdem Spiegel aufhängen, um den "toten Winkel" zu überbrücken. An Soester Grundschulen wird gezeigt, wie gefährlich abbiegende Lastwagen sind und dass man sicherheitshalber hinter ihnen warten soll, statt vorbei zu fahren.

Direkt nach dem Unfall hatte sich Gabriels Vater in einem ergreifenden Brief an die Öffentlichkeit gewandt. " Tun Sie alles, damit so etwas nie wieder passiert ", appellierte der Vater des Zwölfjährigen eindringlich an Stadt und Verwaltung: " Lassen Sie meinen Engel Gabriel nicht umsonst gestorben sein! "

Vater des Zwölfjährigen enttäuscht

Alexy Graf hatte bei Freunden und Verwandten Geld gesammelt, damit die Spiegel an den Ampelanlagen angebracht werden können. Kurz vor dem Prozessbeginn zeigt sich Gabriels Vater im WDR -Gespräch enttäuscht.

Vieles gehe zu langsam. Er habe gehofft, dass viel schneller die gefährlichen Kreuzungen sicherer gemacht werden können.