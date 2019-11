Proteste gegen Urantransport im Münsterland

Bereits am Sonntag (17.11.2019) haben sie vor der Urananreicherungsanlage in Gronau demonstriert. Die Firma Urenco will 600 Tonnen abgereichertes Uranhexafluorid von Gronau in eine Atomanlage im russischen Jekaterinburg bringen. Der Transport soll per Zug und Schiff erfolgen.

Die Atomkraftgegner haben Mahnwachen an den Bahnhöfen in Münster und in Drensteinfurt angekündigt. Sie wollen die Gefährdung der Bevölkerung durch die Transporte nicht weiter hinnehmen. Deutscher Uranabfall müsse auch in Deutschland entsorgt werden.