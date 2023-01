Ärger um geplanten Stromkonverter im Tecklenburger Land

Widerstand auch in Ibbenbüren

Auch Ulrich Tragmann und Klaus Nospickel machen sich Sorgen. Sie leben einige Kilometer von Lotte-Halen entfernt, in Ibbenbüren, im Schatten des stillgelegten Kohlekraftwerks. Auch dieses Gelände ist als möglicher Konverter-Standort in der Diskussion. " Wir wollen das Ding hier nicht vor unserer Nase haben ", sagt Tragmann. Er und seine Nachbarn haben Angst vor Gesundheitsschäden durch Elektrosmog. Außerdem befürchten sie, dass durch einen Konverter in unmittelbarer Nachbarschaft ihre Häuser an Wert verlieren.

Konverterflächen so groß wie 14 Fußballfelder

Doch Netzbetreiber Amprion betont, Konverter sind ein wichtiger Bestandteil des Stromnetzausbaus im Rahmen der Energiewende, von daher unverzichtbar. In den Anlagen wird der Strom aus den Offshore-Parks in der Nordsee, der als Gleichstrom zu uns kommt, in Wechselstrom für die Steckdose gewandelt und dann über ein Umspannwerk ins regionale Netz eingespeist.

Daher kommen für Amprion auch nur Standorte im Umkreis von zehn Kilometern um das bereits bestehende Umspannwerk Westerkappeln in Frage. Auf der Suche wurden insgesamt fünf Flächen geprüft worden, jede mindestens so groß wie 14 Fußballfelder. Denn Konverter brauchen Platz, sie sind riesig: 200 Meter lang, 100 Meter breit und 20 Meter hoch.

Konverter soll 2030 ans Netz

Zwei Flächen sind jetzt in der engeren Wahl: der Acker in Lotte-Halen mitten im Grünen und das alte Kraftwerksgelände in Ibbenbüren. Eine der beiden soll es werden. Amprion wartet im Moment auf grünes Licht von der Bezirksregierung Münster als Genehmigungsbehörde. Die Zeit drängt. Im Jahr 2030 soll der Stromkonverter ans Netz gehen.

