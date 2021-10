Bürgerprojekt will NS-Zeit in Oerlinghausen erforschen

Fotos und Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus, Orden, Abzeichen oder alte Gerätschaften - all das könnten Oerlinghauserinnen und Oerlinghauser beisteuern und so zu einer Aufklärung der NS -Zeit in ihrer Stadt beitragen, erklärt Projektleiter Christian Stüber.

Das Geschichtsvorhaben soll mit einem Workshop am 3. November im Saal des Bürgerhauses starten. Bereits am Samstag (16.10.21) können sich Bürger an einem Infostand am Rathausplatz in Oerlinghausen informieren.

Wie konnte ein Unrechtssystem in kleinen Dörfern funktionieren?

Die Menschen in Oerlinghausen sollen ihre persönliche Geschichten im Zusammenhang mit dem Dritten Reich erzählen oder mehr darüber herausfinden können. Deshalb bittet Christian Stüber um Unterstützung: