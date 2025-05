16.15 Uhr im Mutter Birken, einer Kneipe im Münsteraner Kreuzviertel: Die Stimmung beim Public Viewing ist gedämpft. Die erste Halbzeit ist vorbei, es steht 0:1 für Ulm. Justus Stech und Guido Fleige gehen erstmal nach draußen an die frische Luft.

Die ehemaligen Preußen-Spieler Justus Stech und Guido Fleige.

Die beiden sind nicht irgendwelche Fans, sie haben auch mal für Preußen Münster gespielt: 1989, auch in der 2. Bundesliga. " Man bleibt immer verbunden: einmal Preußen, immer Preußen ", sagt Fleige. Die Männer wissen, wie es ist, unter hohem Druck Leistung auf den Platz bringen zu müssen. " Das ist nicht so ganz einfach, in der Vergangenheit haben wir da selbst schon leidvolle Erfahrungen gemacht ", erzählt Stech.

Nach 33 Jahren erste Saison in der 2. Bundesliga

1989 hatten die Preußen den Wiederaufstieg in die 2. Liga geschafft. In der Saison darauf reichte es jedoch nicht mehr - und so kam es 1991 zum Abstieg. 33 Jahre dauerte es, bis sich der Verein wieder zurückkämpfen konnte. Bei dem Spiel gegen Ulm gilt es, den Ligaplatz zu verteidigen.

Trotz des Gegentors und der gedämpften Stimmung sind die ehemaligen Fußball-Profis aber relativ entspannt. Der direkte Tabellennachbar Braunschweig liegt 0:4 zurück. " Deswegen habe ich die Hoffnung, dass die Preußen gleich noch gewinnen und die es nächste Saison besser machen als wir damals ", so Fleige.

Wie Silvester, Karneval und Geburtstag zusammen

Ortswechsel zur zweiten Halbzeit. Im und vor dem Zwanzig20 an der Hammer Straße verfolgen über 100 Menschen das Saisonfinale. Kurz nach Beginn fällt das erste, in der 75. Minute das zweite Tor für Münster - Spiel gedreht. Die Fans jubeln und klatschen sich ab.

Preußen-Fan Christian freut sich über den Klassenerhalt.

Einer von ihnen ist Christian. Er ist fast vierzig Jahre schon Preußen-Fan. Auch wenn seine Mannschaft wenige Minuten vor Abpfiff noch das zweite Gegentor kassiert, ist er sehr, sehr zufrieden: " Für mich ist es jetzt wie Silvester, Karneval und Geburtstag zusammen. Wir gehören einfach in die 2. Liga! "

Klassenerhalt gesichert

Durch die 4:1-Niederlage von Braunschweig und dem eigenen 2:2-Unentschieden ist Preußens Klassenerhalt gesichert. Auch wenn ein Sieg zum Saisonabschluss ausgeblieben ist, sind die Fans überglücklich.