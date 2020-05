Preußen Münster: Probleme bei Umsetzung des Hygienekonzepts

DFB berät auf Bundestag über Auf- und Abstieg

Der DFB wird am 25. Mai das weitere Vorgehen in 3. Liga und Frauen-Bundesliga besprechen. Während das Meinungsbild in Liga drei gespalten ist, haben die Frauen-Bundesligisten ein klares Votum für die Fortsetzung der Saison abgegeben. | mehr