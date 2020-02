"Plant for the Planet"-Pflanzaktion für Kinder

Die Gründung der Stiftung "Plant for the Planet" geht auf eine Umweltkampagne der Vereinten Nationen zurück, die 2007 auch von einer Grundschule im bayrischen Tutzing unterstützt wurde. In diesem Rahmen hielt der damals neunjährige Felix Finkbeiner ein Referat zum Thema Klimaschutz und wurde auf die "Billion Tree Campaign" der kenianischen Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai aufmerksam. Diese wurde zum Vorbild für Finkbeiner.

Unterstützung bei der Realisierung von "Plant for the Planet" bekam er unter anderem von seinem Vater Frithjof Finkbeiner, Unternehmer und Mitglied des "Club of Rome", einem Expertenzusammenschluss, der sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzt. 2011 wurde das kenianische Umweltprojekt auf "Plant for the Planet" übertragen.